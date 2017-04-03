В Петербурге объявлен трехдневный траур

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур после теракта в метро. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Георгий Полтавченко.
О принятом решении сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. Представитель Полтавченко опубликовал эту информацию в социальной сети Twitter.
ВНИМАНИЕ:По распоряжению губернатора СПб Г.Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 3 апреля 2017 г.
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