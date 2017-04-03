Опознана первая жертва теракта в Санкт-Петербурге

Установлена личность женщины, которая скончалась в результате взрыва в подземке Санкт-Петербурга. По предварительным данным, Динара Тамаидаровна А. 1996 года рождения умерла в Мариинской больнице.

В том же медицинском учреждении скончался еще один пострадавший в результате теракта. Речь идет о молодом человеке примерно 20 лет, передает РИА ФАН.