Опубликовано фото предполагаемого питерского террориста

В Сети появилось фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга. Судя по снимку, мужчина носит длинную бороду и шапку.

Предполагаемый террорист был одет во все черное. Также отчетливо видно, что он брюнет, носит бороду и круглую шапку, передает РЕН ТВ.

По мнению правоохранителей, мужчина оделся таким образом специально, чтобы его внешность не узнали. Известно, что злоумышленник оставил в вагоне рюкзак со взрывчаткой и вышел. После этого прогремел взрыв, пишет "Интерфакс".

Тем временем экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак выдвинул версию о том, что бомба была радиоуправляемой. Эксперт предположил, что кто-то положил сумку со взрывным устройством и перешел в другой вагон. После этого человек привел в действие бомбу с помощью wi-fi.

Между тем очевидцы продолжают вспоминать страшные события сегодняшнего дня. Так, по словам одной из жительниц Санкт-Петербурга, взрыв прогремел в тот момент, когда поезд остановился на станции "Сенная площадь", передает Life.ru.

"Это был где-то третий вагон, я была в шестом-седьмом. Как только подъехал вагон на станцию метро "Сенная площадь", мы вышли и сразу прогремел взрыв. Все устремились на эскалатор. Я поняла, что начинается массовая паника", – рассказала она.

Напомним, ранее в метро Петербурга прогремело два взрыва – по предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере десять человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

