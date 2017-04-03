Опубликовано фото предполагаемого питерского террориста
Предполагаемый террорист был одет во все черное. Также отчетливо видно, что он брюнет, носит бороду и круглую шапку, передает РЕН ТВ.
По мнению правоохранителей, мужчина оделся таким образом специально, чтобы его внешность не узнали. Известно, что злоумышленник оставил в вагоне рюкзак со взрывчаткой и вышел. После этого прогремел взрыв, пишет "Интерфакс".
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f
Тем временем экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак выдвинул версию о том, что бомба была радиоуправляемой. Эксперт предположил, что кто-то положил сумку со взрывным устройством и перешел в другой вагон. После этого человек привел в действие бомбу с помощью wi-fi.
Между тем очевидцы продолжают вспоминать страшные события сегодняшнего дня. Так, по словам одной из жительниц Санкт-Петербурга, взрыв прогремел в тот момент, когда поезд остановился на станции "Сенная площадь", передает Life.ru.
"Это был где-то третий вагон, я была в шестом-седьмом. Как только подъехал вагон на станцию метро "Сенная площадь", мы вышли и сразу прогремел взрыв. Все устремились на эскалатор. Я поняла, что начинается массовая паника", – рассказала она.
Напомним, ранее в метро Петербурга прогремело два взрыва – по предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере десять человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".
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