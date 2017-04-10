В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека

Неизвестный открыл стрельбу в начальной школе калифорнийского города Сан-Бернардино. Возраст раненых не уточняется, однако известно, что два ученика госпитализированы, передает ABC News.
По предварительным данным, речь идет о попытке убийства и самоубийства в одном из классов. Все обстоятельства инцидента устанавливает полиция.
LATEST: https://t.co/wCvel4fPBE— ABC News (@ABC) 10 апреля 2017 г.
-4 injured in what officials believe was murder-suicide at San Bernardino school
-Threat contained pic.twitter.com/nQQ9Kh2TVh
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