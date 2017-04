В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека

Неизвестный открыл стрельбу в начальной школе калифорнийского города Сан-Бернардино. Возраст раненых не уточняется, однако известно, что два ученика госпитализированы, передает ABC News.

По предварительным данным, речь идет о попытке убийства и самоубийства в одном из классов. Все обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

LATEST: https://t.co/wCvel4fPBE

-4 injured in what officials believe was murder-suicide at San Bernardino school

-Threat contained pic.twitter.com/nQQ9Kh2TVh