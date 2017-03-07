Из-за ледяного дождя покалечились около 70 москвичей

В Москве 67 человек получили травмы из-за ледяного дождя и гололеда. Все они обратились за медицинской помощью, передает "Газета.ru".

Ледяной дождь обрушился на столицу в ночь на 7 марта. В результате дороги и тротуары стали похожи на каток. По словам метеорологов, в городе сложилась крайне опасная ситуация. За сутки в мегаполисе произошло около 700 ДТП.