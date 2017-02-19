Под Москвой горят торговые ряды

В подмосковных Мытищах загорелся рынок. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Портал Life.ru опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, что над торговыми рядами поднимается густой черный дым. Сообщений о пострадавших пока не поступало. На месте ЧП работают несколько пожарных расчетов.