Невеста сказала "да" и внезапно умерла спустя пару часов

Трагедия случилась на полуострове Уангапапараоа в Окленде в Новой Зеландии. Причиной смерти девушки стала менингококковая инфекция.

У 26-летней Джамики Маккарти было отличное настроение во время своей свадьбы. Ведь девушка вышла замуж за любовь всей своей жизни. Однако во время празднования ей стало плохо, и через несколько часов она умерла от менингита.

Смерть невесты потрясла всех гостей, поскольку они не знали о ее заболевании, передает Newshub. "Ее смерть – это огромный шок для всех, потому что это случилось так быстро, и это было невероятно трудно пережить. Ее забрала от нас без предупреждения ужасная смертельная болезнь", – сказал муж Джамики.

Известно, что сейчас проходит расследование смерти молодой невесты, и эксперты в области здравоохранения тесно сотрудничают с ее семьей в целях предотвращения дальнейшей передачи инфекции. По информации СМИ, ежегодно в Окленде в Новой Зеландии фиксируется в среднем 28 случаев заражения менингококковой инфекцией.

Это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекает с разнообразными клиническими проявлениями – от бессимптомного носительства гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококкемии с поражением различных органов и систем. Источником инфекции являются больные люди и бактерионосители.