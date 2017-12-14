Невеста сказала "да" и внезапно умерла спустя пару часов
У 26-летней Джамики Маккарти было отличное настроение во время своей свадьбы. Ведь девушка вышла замуж за любовь всей своей жизни. Однако во время празднования ей стало плохо, и через несколько часов она умерла от менингита.
Смерть невесты потрясла всех гостей, поскольку они не знали о ее заболевании, передает Newshub. "Ее смерть – это огромный шок для всех, потому что это случилось так быстро, и это было невероятно трудно пережить. Ее забрала от нас без предупреждения ужасная смертельная болезнь", – сказал муж Джамики.
Известно, что сейчас проходит расследование смерти молодой невесты, и эксперты в области здравоохранения тесно сотрудничают с ее семьей в целях предотвращения дальнейшей передачи инфекции. По информации СМИ, ежегодно в Окленде в Новой Зеландии фиксируется в среднем 28 случаев заражения менингококковой инфекцией.
Это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекает с разнообразными клиническими проявлениями – от бессимптомного носительства гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококкемии с поражением различных органов и систем. Источником инфекции являются больные люди и бактерионосители.
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