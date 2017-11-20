В отношении руководителей банка РПЦ возбудили дело

Сотрудники правоохранительных органов столицы возбудили уголовное дело в отношении руководителей банка РПЦ "Пересвет". По некоторым данным, менеджеры организации оформили несколько кредитных договоров на сумму порядка 600 миллионов рублей каждый.
Заемщики так и не вернули деньги. Руководителей банка подозревают в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash.
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