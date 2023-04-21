Здоровый сон: почему он важен и как его достичь

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Пятница 21 апреля

19:11Здоровый сон: почему он важен и как его достичь 19:05Алферова с животиком, выпрыгивающая грудь Самбурской, Асмус в трусах: как открывали ММКФ-2023 18:40Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина 18:20Козловский не явился в суд после обвинений в дискредитации российской армии 18:00"Катастрофические последствия": Лена Катина в приступе гнева набросилась на ребенка 17:40Провалам Бузовой нашли простое объяснение: Вызывает негативные чувства 17:20Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены 17:00На Бузову подали в суд, Асмус осадила Собчак: смотрите новый выпуск "На Днях" 16:40"Без возраста и преград": история любви двух лошадей растрогала до слез 16:20"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию 16:00Порвавший с женой Кончаловский пойман на ласках с молодухой 15:40"В паху": оголившаяся Навка шокировала публику интимным местом 15:20Проникшая в Англию Маркл сцепилась с Миддлтон у могилы Елизаветы II: Больная 15:00"Влюблены друг в друга": Пойманные за интимом Королева и Агутин годами скрывали отношения 14:40"В спальне": Развлекающаяся с мужиком под камерами Волочкова засветила пышную растительность 14:20Раскрывший рот SHAMAN повернулся задом к властям России: Неприятное чувство появляется 14:00Бывшая жена сорвавшегося Гуфа сообщила трагическую новость: Он умер в больнице 13:40Путевка в новую жизнь: молодой фаворит Лолиты поделился семейным счастьем 13:20"Мерзкие ушлепки": Прибравшая богатства Петросяна жена плюнула в нищих россиян 13:00"Скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях": наклянчившая на отдых Дакота выходит замуж 12:40"Больше нет": Почерневшее тело Литвиновой с опущенными веками нашли на краю балкона 12:20Брак с мужем Поргиной, дочь от женатого Збруева и одиночество: что стало с актрисой Шаниной 12:00"Может быть, гей": омерзительный приспособленец Милохин повторил судьбу Панина 11:40"Мам, зачем ты пукаешь?": Спрятавшаяся в безлюдном месте Гузеева сняла опорожнение на камеру 11:20Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье 11:00"Возглавили топ покупателей": почему российские звезды хлынули в Дубай 10:40"Натворили дел": Облысевшая жена Николаева стала неузнаваемой 10:20Допрыгался: все выступления неуемного Олешко в России и Беларуси отменены 10:00Немецкий производитель "Пемолюкса" и клея "Момент" продает бизнес российским инвесторам 09:40Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости 09:20Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае 09:00Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать 08:40Квартир по переуступке стало больше на 20% 08:20"Синдром хорошей девочки": 5 советов, как от него избавиться 08:00Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина 06:25Сосет будь здоров: школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона 04:13Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть 02:23"Рак кишечника": раскрасневшийся принц Уильям сообщил выявленный диагноз 00:14Пристрастившийся к казино внук Пугачевой перебрался жить в грузовик: Как в другом мире 23:01В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку 21:42Что ты сделал с собой: ошарашенная Рудковская позвонила изменившемуся донельзя Пригожину 21:00"Сижу над ним плачу": Родившая дочь Славы испытала шок от увиденного ребенка 20:00Скончался популярный российский певец 19:20"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото 19:00"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова 18:40"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей 18:20Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности 18:00"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала 17:40"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости 17:20Затронувший члены Садальский задумался о попе Киркорова: Две растекшиеся ватрушки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Здоровый сон: почему он важен и как его достичь

Здоровый сон: почему он важен и как его достичь
9

Сон – это неотъемлемая часть нашей жизни, но многие страдают от постоянных проблем с ним. Сложно заснуть, трудно проснуться, а сам сон напоминает черный экран загрузки.

Хотя достичь хорошего сна один раз и навсегда невозможно, есть несколько способов, которые помогут улучшить его качество.

Сначала необходимо уделить внимание фундаменту, то есть биоритмам организма. Они сменяют друг друга, и, в зависимости от них и потребляемой пищи, мозг создает нейромедиаторы и гормоны, которые обеспечивают глубокий и стабильный сон. Снотворные препараты и добавки для сна – это две разные категории веществ. Снотворные используются при органических нарушениях работы мозга, когда необходимо буквально вырубить человека. Добавки для сна, напротив, питают мозг и ЦНС, в результате чего организм более естественным образом регулирует сон.

Длительность фаз сна и их гармоничность зависят от трех основных элементов: серотонина, мелатонина и диметилтриптамина. Мелатонин отвечает за глубину сна, серотонин – за общую расслабленность, а ДМТ создает сновидения и активен в фазе быстрого движения глаз. Практика показывает, что установление режима дня и ночи, а также использование медитативных практик для сна, способны улучшить качество сна.

Чек-лист для качественного сна включает в себя следующие пункты:

  • установление режима дня,
  • уход от гаджетов и уменьшение яркости света за час до сна,
  • понимание необходимости регулярного питания мозга прекурсорами сна,
  • установление оптимального режима кофе,
  • использование приложений для сна.

В итоге, понимание принципов работы мозга и подбор оптимальных компонентов для его питания могут помочь улучшить качество сна.

21 апреля 2023, 19:11

"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос

"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос
Рак беспощадно губит женщин, которые используют опасные средства. Выявить онкологию вовремя и добиться ремиссии дорогого стоит, но гораздо важнее предупредить ее появление.

Как спастись от аллергии весной

Как спастись от аллергии весной
Вместе с весной пришел сезон аллергии.

Чем опасна ринопластика?

Чем опасна ринопластика?
Ринопластика неслучайно лидирует в списке самых популярных операций: она гармонизирует лицо, восстанавливает дыхание, повышает самооценку. Может ли коррекция носа быть опасна и из чего складывается успех операции? "Дни.

Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм*

Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм*
Сегодня Инстаграм* – это социальная сеть, в которой не только размещают личные фотографии и просматривают занимательные сторис. Большинство брендов и предпринимателей, более-менее озабоченных раскруткой своих товаров и услуг, уделяют внимание выпуску продающего контента и рекламируют себя всё более изощренно из года в год.

Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга

Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга
Российские специалисты сделали большой шаг вперед в лечении рака мозга. Пресс-служба Российского научного фонда рассказала о прорыве в медицине, который совершили отечественные специалисты.

Выбор читателей

20/04Чтв"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 20/04Чтв"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 19/04СрдБледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 20/04ЧтвНе дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали 20/04ЧтвЧто ты сделал с собой: ошарашенная Рудковская позвонила изменившемуся донельзя Пригожину 21/04Птн"Может быть, гей": омерзительный приспособленец Милохин повторил судьбу Панина