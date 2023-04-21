Здоровый сон: почему он важен и как его достичь

Сон – это неотъемлемая часть нашей жизни, но многие страдают от постоянных проблем с ним. Сложно заснуть, трудно проснуться, а сам сон напоминает черный экран загрузки.



Хотя достичь хорошего сна один раз и навсегда невозможно, есть несколько способов, которые помогут улучшить его качество.

Сначала необходимо уделить внимание фундаменту, то есть биоритмам организма. Они сменяют друг друга, и, в зависимости от них и потребляемой пищи, мозг создает нейромедиаторы и гормоны, которые обеспечивают глубокий и стабильный сон. Снотворные препараты и добавки для сна – это две разные категории веществ. Снотворные используются при органических нарушениях работы мозга, когда необходимо буквально вырубить человека. Добавки для сна, напротив, питают мозг и ЦНС, в результате чего организм более естественным образом регулирует сон.

Длительность фаз сна и их гармоничность зависят от трех основных элементов: серотонина, мелатонина и диметилтриптамина. Мелатонин отвечает за глубину сна, серотонин – за общую расслабленность, а ДМТ создает сновидения и активен в фазе быстрого движения глаз. Практика показывает, что установление режима дня и ночи, а также использование медитативных практик для сна, способны улучшить качество сна.

Чек-лист для качественного сна включает в себя следующие пункты:

установление режима дня,

уход от гаджетов и уменьшение яркости света за час до сна,

понимание необходимости регулярного питания мозга прекурсорами сна,

установление оптимального режима кофе,

использование приложений для сна.

В итоге, понимание принципов работы мозга и подбор оптимальных компонентов для его питания могут помочь улучшить качество сна.