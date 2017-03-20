В телеэфир вернется программа "Вокруг смеха"

В эфире Первого канала будет показан новый сезон юмористической программы "Вокруг смеха". Ведущим шоу станет юморист и актер Ефим Шифрин, передает НСН.

Гостями первого выпуска будут Юрий Гальцев, Михаил Боярский, Николай Валуев и другие звезды, сообщает "Интерфакс". Напомним, программа "Вокруг смеха" была закрыта в 1 апреля 1991 года: шоу оказалось под запретом после выхода Указа о защите чести и достоинства президента СССР М. С. Горбачева.