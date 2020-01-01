Стрельба в Мюнхене
В правоохранительных органах рассказали, что пистолет Сонбали купил на "черном" рынке
18-летний Али Сонбали терпел издевательства со стороны сверстников
В Сети появились фотографии 18-летнего Али Сонболи
В полиции заявили, что молодой человек был психически болен
Террорист за несколько часов до содеянного опубликовал в соцсети призыв придти в ТЦ "Олимпия"
Президент США слишком резко сменил тему
Стражи порядка допрашивают отца мужчины, предположительно устроившего стрельбу
Он имел двойное, немецко-иранское гражданство, заявил глава местной полиции Хубертус Андра
Уроки Парижа и Ниццы не помогли избежать новых жертв
Несколько человек 22 июля открыли стрельбу в одном из крупнейших торговых центров Мюнхена – "Олимпия", а затем скрылись с места происшествия