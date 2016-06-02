ЧП в Междуреченске

Эксперты предположили, что причиной обрушения подъезда жилого дома в Междуреченске могло стать ослабление несущих конструкций здания при проведении ремонтных работ. Специалистам еще только предстоит установить точные обстоятельства произошедшего, однако собственник помещения, где проводились работы, уже был задержан. "На первом этаже дома располагался магазин, где проводились ремонтные работы", – цитирует сайт "Комсомольская правда" старшего помощника руководителя следственного управления по связям со СМИ Следственного комитета России по Кемеровской области Надежду Ананьеву.