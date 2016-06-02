ЧП в Междуреченске

Обрушение дома в Междуреченске попало на видео

Трагический случай, который произошел в Кемеровской области 31 мая, снял видеорегистратор одного из припаркованных автомобилей, передает Life.ru. На кадрах видно, как прохожие бросились к месту происшествия. При этом несколько человек как ни в чем не бывало прошли мимо. &amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt; Напомним, вечером 31 мая в Междуреченске обрушился подъезд пятиэтажного дома.