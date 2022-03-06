Если вы увидели во сне лицо и хотите понять, к чему оно снится, следует обратиться к сонникам.

Многие задаются вопросом: к чему снится лицо? Дать однозначный ответ нельзя, поскольку важны детали, которые помогают трактовать сновидение по-разному. Давайте разберемся, что же говорят об этом различные сонники.

ПО ТЕМЕ К чему снится полет

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЛИЦО ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Этот сонник предлагает опираться на выражение лица. Так, нехитрое и умиротворенное лицо является предвестником удачи. Вам не стоит бояться за свое будущее и можно смело принимать любые решения – фортуна на вашей стороне. Если лицо искажено гримасой, то следует готовиться к не самым простым моментам в жизни. Болезненный и неестественный цвет лица – предвестник грядущих разочарований.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЛИЦО ПО СОННИКУ ВАНГИ

Увиденное во сне лицо любимого человека означает, что вскоре вы узнаете какую-то тайну, которая с ним связана. Предвестником неприятностей является красное лицо, стоит готовиться к тому, что по отношению к вам кто-то совершит плохой поступок.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЛИЦО ПО СОННИКУ ФРЕЙДА

Фрейд трактовал это сновидение с точки зрения психологии. Так, если вам снится собственное лицо, то это характеризует вас как самовлюбленного и даже эгоистичного человека. Если вы во сне внимательно рассматриваете чужое лицо, то это является скрытым проявлением комплексов и неуверенности в себе.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЛИЦО ПО СОННИКУ ЛИТЕРАТОРА ЭЗОПА

Если вы увидели женское лицо, причем не очень красивое, то это знак, предвещающий неприятности в скором будущем. Лицо, покрытое потом, может значить скорое решений всех насущных проблем.