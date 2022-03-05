К чему снится полет

Полет во сне может сулить неприятности.

Сонник Миллера

Полет во сне предупреждает о предстоящих плохих новостях о близких, которые сейчас далеко. Если полет снится женщине, ее вскоре ждут отрицательные эмоции и расставание с любимым человеком. Лететь по небу во сне – неудачи и проблемы в браке. Когда молодому человеку снится, что он летит над зелеными деревьями, а за спиной у него крылья ангела, значит скоро случится счастливая любовь и успех в деловых вопросах. Также важна высота полета. Например, если снится, что вы опустились низко над землей, ждите сложную ситуацию или болезни, с которыми благополучно справитесь.

Сонник Лоффа

Если полет спонтанный, для его осуществления человеку надо приложить определённые усилия – в частности, махать, словно крыльями, руками. Но для многих снов характерно ощущение помощи неведомой силы, которая помогает удержаться в воздухе. Полет на самолете снится к получению известий, осуществлению задуманных идей. Летая во сне, вы на подсознательном уровне стремитесь осуществить невозможное, добиться одним быстрым рывком какой-то намеченной цели. Полет – это олицетворение положительных эмоций, самостоятельности, свободы.

Сонник Фрейда

Полет во сне свидетельствует о том, что человек успешно справляется со своими жизненными проблемами, сохраняя спокойствие и хладнокровие. Также летать во сне как птица — значит переживать значительный прилив энергии и сил. Если во сне вы летаете под потолком, вас ожидает прилив энергии в духовной сфере. Полет в компании друга сулит обретение нового источника заработка. Летать с родственниками означает сближение и, возможно, даже зависимость от них. Повторение сна о полетах может сулить материальные трудности из-за оторванности от реального мира.