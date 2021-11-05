К чему снится обувь

Обувь во сне можно трактовать по-разному

Появление пары туфель или ботинок во сне может предвещать совершенно противоположные события, поэтому важно запомнить, какой именно была обувь.

Сонник Миллера

Если вам снится новая обувь, которую вы выбираете в магазине, скоро наступит удача, а дела начнут приносить прибыль. Появление во сне этого предмета гардероба означает, что вы занимаетесь нужным делом, которое принесет свои плоды очень скоро. Красивая дорогая обувь снится к победам в работе и успехам в бизнесе. Если вам снится старая, рваная и грязная обувь – скоро быть беде. Ремонт обуви может сниться к исправлению ошибок. К чему еще снится обувь. Рваные башмаки говорят о том, что вам стоит быть сдержаннее.

Сонник Ванги

В общем обувь может сниться к дороге или путешествию. Также появление ботинок во сне может предвещать проблемы в семье. Обувь снится женщине к возможной измене в отношениях. Если во сне вы снимаете обувь, в реальности скоро наступят перемены. Возможен переезд или затяжная командировка. Если во сне вы натерли мозоль, стоит обратить внимание на человека рядом, возможно, он не тот, кто вам нужен.

Сонник Нострадамуса

В этом толковании обувь снится к каким-то событиям в семье и браке. Обувь в плохом состоянии говорит о том, что в отношениях есть какие-то проблемы. А вот новая и красивая обувь как раз говорит о семейном счастье и благополучии в будущем. Если во сне вы сломали каблук, возможна ссора с супругом. Потеря обуви может предвещать расставание.