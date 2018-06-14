Долгий сон смертельно опасен
Исследователи проанализировали данные 133,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. При этом учитывались данные об их заболеваниях, образе жизни, питании и физических нагрузках.
Результаты эксперимента оказались неожиданными. Слишком долгий сон может вызывать такие же губительные последствия для организма, как и его нехватка, сообщает журнал BMC Public Health.
Примерно у четверти испытуемых обоих полов был выявлен метаболический синдром. Он проявляется такими опасными для жизни симптомами, как гипертония и высокий уровень триглицеридов и сахара.
Специалисты отметили, что больше всего страдающих от этого синдрома оказалось среди тех, кто спал больше десяти и меньше шести часов в сутки. При этом для мужчин вреднее короткий сон, а для женщин – слишком длинный.
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