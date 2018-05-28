К чему снится ограбление

Ограбление – один из самых распространенных сюжетов сновидений, особенно в условиях современного мира. Отмечается, что этот сценарий, воспроизводимый во сне, указывает на переломные моменты в жизни. Впрочем, многое зависит от деталей ночного видения.

В человеческом сознании ограбление ассоциируется не с легким способом разбогатеть, а с нарушением закона, насилием и другими сопутствующими этой затее неприятностями. Сон с таким сюжетом указывает на внутренний конфликт, неустроенность, тревожность.

Если сновидец сам занимается грабежом, это символизирует его готовность пойти на крайние меры для достижения личного благополучия. Сон с ограблением банка – типичным сюжетом вестерна или авантюрного боевика – показывает романтизм и легкую мечтательность. Кроме того, он может служить предсказанием скорого выгодного делового предложения.

Ограбление магазина во сне также может считаться хорошим предзнаменованием, особенно если преступнику открыт доступ к ломящимся от товаров прилавкам и кассе, наполненной деньгами. Это означает, что человеку лучше продолжить использовать агрессивную политику для достижения своих целей – тогда ему откроются новые перспективы.

А вот становиться жертвой ограбления самому – более пугающий знак. Так, если человек видит во сне, как кто-то копается у него в доме в ящиках стола, в сейфе и других укромных местах и ищет драгоценности и документы, в реальности кто-то действительно хочет отобрать у него то, чем он больше всего дорожит.

Ограбление, которое произошло со сновидцем на работе, прямо указывает, что кто-то хочет его подсидеть. Либо такой сон символизирует, что кто-то присваивает себе достижения того, кто увидел этот сон.

Ограбление также символизирует неуверенность, сомнение, неразбериху, поэтому во сне зачастую такие события сопровождаются откровенно нелепыми деталями. Если поведение грабителей во сне излишне нелогичны, это символизирует нехватку средств, внутреннюю борьбу. Чтобы это видение больше не беспокоило, следует дать себе отдых и хорошо провести время.