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Сонник

К чему снится мужчина

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Мужчина, появившийся во сне, может быть предвестником как хороших, так и плохих событий. Dni.Ru изучили непростой вопрос.
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Краткое и точное описание данного явления дает малый Велесов сонник. Авторы этого трактата считают, что мужчина появляется во сне, чтобы стать знаком того, что скоро случится что-то доброе. Также этот символ можно расшифровать как появление начало чего-то нового, например, бизнеса.

Иначе трактует такие сновидения эротический сонник. Его составители уверены, что женщина, которой приснился красивый и статный мужчина, вскоре обязательно будет счастлива в любви и сексе. Соответственно, если парень, появившийся во сне, угрюм и безобразен – жди беды: придет разочарование и проблемы с близким человеком.

Сонник XXI века дает другое определение. Оказывается, увидеть в ночных грезах лысого мужчину – хороший знак. Это сулит богатство и уважение. Другое дело, если женщина увидит во сне мужчину в сорочке: ее наверняка ждут неприятности в браке.

Весьма своеобразно толкует данное сновидение сонник медиума Хассе. Автор книги считает, что толстый мужчина, увиденный во сне, символизирует приятные минуты, которые ожидают в будущем. Если же в ночных грезах появился молодой человек, то скоро появится чувство тревоги.

15 января 2018, 21:32

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