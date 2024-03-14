Мосгоризбирком: За препятствование выборам грозит уголовная ответственность

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Четверг 14 марта

17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк? 17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42После паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска" 12:37Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране 12:26Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд 11:42Иван Ургант принял участие в съемках фильма "Во сне ты горько плакал" 10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мосгоризбирком: За препятствование выборам грозит уголовная ответственность

Мосгоризбирком: За препятствование выборам грозит уголовная ответственность
3

МГИК не исключил подготовку несогласованных акций на отдельных участках.

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) выявила аномальное число прикрепившихся избирателей на отдельных участках. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Он напомнил, что в среднем к одному участку в Москве прикрепляются около 150 человек. МГИК выявил порядка 20 участков, к которым прикрепилось 2-3 тысячи человек, рассказал Реут.

Зампред МГИК допустил, что такая аномальная активность связана с подготовкой несогласованных акций на этих участках, цель которых – воспрепятствовать процессу голосования.

"Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования", – приводит его слова Агентство городских новостей "Москва".

Реут обратил внимание, что такие деяния наказываются по ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

В дни выборов охранять общественный порядок будут как на самих избирательных комиссиях, так и вокруг. Также организовано видеонаблюдение. Попытки провокаций будут фиксироваться и пресекаться, предупредил Реут.

В четверг руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев объявил о готовности Москвы к предстоящему голосованию. Горожане могут отдать свой голос электронно в любом месте и в любое время суток.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

14 марта 2024, 17:16
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди
При подготовке к выборам разработаны регламенты на случай возникновения нештатных ситуаций. Система электронного голосования в Москве полностью готова к предстоящим выборам президента России, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов
В столице разделили ключ расшифровки электронного голосования. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев объявил о готовности к предстоящему голосованию.

"Нужно бороться за качество": Галина Головченко рассказала о назревших изменениях в системе НКО

"Нужно бороться за качество": Галина Головченко рассказала о назревших изменениях в системе НКО
Депутата Законодательного Собрания Краснодарского края и основателя благотворительного фонда "Поколение" Галину Головченко по праву можно назвать экспертом в организации благотворительной помощи. Тема негосударственной помощи людям попавшим в трудную жизненную ситуацию или с ограниченными возможностями после начала СВО получила большую актуальность. Не секрет, что благотворительностью часто пытаются прикрыться жулики и мошенники всех мастей, а количество разнообразных фондов и волонтерских "сборов" увеличивается практически с геометрической прогрессией, и обычному человеку зачастую сложно разобраться в их многообразии. Фонд «Поколение», созданный меценатом Галиной Головченко в 2017 году, за семь лет своего существования стал известен далеко за пределами Кубани, а основатель фонда Галина Головченко признана экспертом в области благотворительности на федеральном уровне, а с 2022 года участвует в законотворческой деятельности в статусе депутата Законодательного Собрания Края.

Собянин: В колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Собянин: В колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей
Число поступающих на бюджет в средние профессиональные учебные заведения увеличится в 1,5 раза. В Москве утвердили программу создания в колледжах 10 тысяч дополнительных мест.

Собянин: Каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Собянин: Каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте
В 2024 году в сервисе появился раздел "Мои госпитализации". В Москве с января 2020 года работают электронные медицинские карты.

Выбор читателей

13/03СрдВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12/03ВтрДождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 13/03СрдНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 14/03ЧтвПригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13/03СрдОсчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 13/03СрдСобчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен