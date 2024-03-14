В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

В столице разделили ключ расшифровки электронного голосования.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев объявил о готовности к предстоящему голосованию. Он отметил, что в столице сформирован корпус наблюдетелей. Перед выборами его члены прошли обучение.

"Наша группа разбора, занимающаяся анализом обращений наблюдателей, юристы – все сотрудники и все подразделения штаба готовы к столь масштабным и серьезным выборам, как выборы президента России", – рассказал Ковалев.

Москвичи могут проголосовать из любой точки страны в любое время суток. Эксперты рекомендовали избирателям не торопиться голосовать в первые несколько часов после начала выборов.

В четверг в Москве разделили на пять частей ключ расшифровки электронного голосования. Каждую часть записали на внешний носитель, который поместили в сейф-пакет и отдали хранителю.

Разделение ключа гарантирует, что до окончания выборов результаты голосования никто не узнает. После обратного соединения ключа анонимность голосования каждого избирателя сохраняется.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.