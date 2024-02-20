Синоптики рассказали, когда запахнет весной и метелям будет дан отбой

Зима оказалась богатой на снег и холод. Жители страны с нетерпением ждут стабилизации погодных условий.

Потепление, яркое солнце и пение птиц – вот, по чему соскучились в российских регионах. Зима выдалась сложной, поэтому хочется скорейшего ее завершения. В европейской части страны снег окончательно сойдет только в начале апреля. Об этом сообщает телеканал "360". Более того, даже март нельзя будет считать по-настоящему весенним месяцем. не исключено, что в регионах еще будут фиксироваться погодные аномалии с низкими температурными показателями.

Погода относительно стабилизируется только после середины марта, уточняет RT. В некоторых субъектах страны может произойти резкая смена сезонов, что спровоцирует подтопления ряда территорий. Точный прогноз погоды будет максимально точен только за три-четыре дня до предполагаемого события.

"Царьград" пишет, что на ближайшие выходные столичным жителям повезет больше. В Москве ожидается потепление. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса, ночью ожидается до -5.