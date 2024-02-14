Аномальные холода обрушатся на российские регионы

Граждан просят не планировать дальние поездки и отдых на открытом воздухе

Погода подготовила скверный сюрприз в День всех влюбленных. Парочкам лучше не гулять по улице, взявшись за руки, так как уже сегодня ожидается резкое похолодание. Телеканал "360" сообщает, что аномальный мороз обрушится на регионы не только Центрального, Приволжского, но и Северо-Западного, Сибирского и Уральского округов.

Температура будет ниже климатической нормы на 10-15 градусов. На Урале и в Сибири ожидаются рекордные показатели ночных температур: до -47 градусов. Потепление ожидается лишь через 5-7 дней, предупреждают синоптики. Календарное и фактическое начало весны в этом году совпадут.

Жителей просят соблюдать элементарные правила поведения при сильном морозе:

Перед выходом на улицу обязательно плотно ешьте. Лучше, если в рационе будут преобладать жиры и белки.

Двигайтесь. Замерзнуть можно быстрее, если находиться в статичном положении. Не стоит опираться или садиться на холодные поверхности.

Одевайтесь тепло и многослойно. Отлично, если в гардеробе имеется термобелье, помогающее дольше сохранить естественное тепло.

Откажитесь от ношения сережек, колец и цепочек. Металлические украшения быстрее остывают и могут спровоцировать ожог.

Лучше не курить на морозе. Никотин провоцирует сужение сосудов, что быстрее приведет к замерзанию организма.





Жители Москвы и Санкт-Петербурга на прошлой неделе переживали аномальное похолодание. Об этом сообщало интернет-издание "Подмосковье сегодня". Столбики термометров опускались ниже 20 градусов в ночное время.