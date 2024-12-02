Шуметь можно и даже нужно: что случилось с библиотеками в Москве?

С детства у многих слово "библиотека" было практически синонимом скуки.

Да и ходить туда было как-то не модно: книжки старые, ничего интересного не найти, из активностей – дай бог лекция. Один громкий звук, и на тебя уже падает осуждающий взгляд библиотекарши, приложившей палец к губам. Такая атмосфера современным людям все-таки не близка.

Основным контингентом библиотек долгое время оставались пенсионеры, которые по старой памяти могли взять пару романов или полистать журнал Burda в читальном зале. Не берем, конечно, в расчет библиотеки с научной литературой, здесь студенты, аспиранты и узкопрофильные специалисты всегда были и будут. Но вот районные "читальни", возможно, так бы и оставались в запустении.

К счастью, в Департаменте культуры Москвы взглянули на библиотечные пространства по-новому – как на потенциальные точки притяжения, причем всех возрастов. Переосмысление самой сути этого места и последовавшие изменения позволили отойти от формата "книгохранилищ с читальнями". Теперь это полноценные многофункциональные мультимедийные центры, где каждый найдет для себя что-то интересное. Конечно, как и раньше, можно взять книгу домой или посидеть в читальном зале...

Самое-то главное, что теперь есть, что хочется взять и почитать! В библиотеках начали появляться новинки литературы, редкие издания (например, тот самый "Гарри Поттер" в переводе от "Росмэн", которого днем с огнем не найти даже в перепродаже!), нестандартные литературные форматы. Здесь проходят выставки, концерты, есть кружки по интересам и коворкинги. Последнее особенно полезно, учитывая, что многие перешли на "удаленку" после ковида и не имеют возможности (или желания) ездить в офис каждый день. Выйти в библиотеку в двух шагах от дома и поработать в приятной атмосфере с бесплатным вайфаем – ну не мечта ли?

Кстати, еще одно удобство цифрового века: регистрироваться в каждой отдельной московской библиотеке не нужно. Единый читательский билет – и вот вы дорогой гость во всех.

А еще у каждой библиотеки появилась своя стилистика, и речь не только про подборку литературы. Сейчас объясним на конкретном примере. В Северном Тушино библиотека №227 объединила в себе поп-арт, комиксы и графические романы (анимешникам привет!). Основная тема – графическая, и это, конечно же, отражено в оформлении и дизайне. Темой занимаются люди знающие: культурологи, комиксисты и педагоги с высшим образованием.

"В нашем фонде есть комиксы, фэнтези, фантастика. Например, вся подборка Стивена Кинга, который, на мой взгляд все-таки несколько жутковат, но подросткам очень нравится (улыбается). Первый раздел на входе – это комиксы, есть даже манга. Конечно, у нас есть и современная литература, и классическая", – поделилась сотрудница библиотеки №227 Мария Юрьевна Левченко в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Самое приятное, что детей и подростков и правда много. Ребята сидят в проходах между стеллажами с книгами и увлеченно читают. В основном приходят с родителями, и это отличный повод понять, чем же так привлекательны для ребенка комиксы и аниме, познакомиться с японской литературой и культурой.