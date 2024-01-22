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Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок
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В районе построят новую школу и другие социальные объекты.

В ближайшие годы район Метрогородок в Восточном административном округе ждут большие перемены, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе продолжается программа реновации. Из ветхого жилья в новые квартиры перееpжают 16,3 тысячи человек. Это более 40% жителей района, отметил мэр.

Также в Метрогородке модернизируют ТЭЦ-23. Там установили восемь новых турбин. Объемы выбросов вредных веществ сократились в восемь раз.

Реализуется программа "Мой район". Благоустроена улица Николая Химушина, отремонтирован Центр содействия семейному воспитанию "Маяк", продолжаются работы в третьем филиале консультативно-диагностического центра №2.

"Реорганизация ближайших промзон в районе Метрогородка даст местным жителям большое количество новых рабочих мест", – подчеркнул Собянин.

Напомним, что новые квартиры ло программе реновации получили уже 150 тысяч человек. В 2024-2025 годах власти столицы существенно ускорят переселение в новостройки из ветхого жилья.

По реновации возвели уже 304 дома. На стадии проектирования и строительства находится 413 новостроек общей площадью около восьми миллионов квадратных метров.

22 января 2024, 15:10
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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