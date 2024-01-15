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Понедельник 15 января

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В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс. животных – Собянин

В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс. животных – Собянин
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Главным событием стало рождение панды Катюши.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о пополнении среди обитателей Московского зоопарка. В прошлом году в одном из старейших зоопарков Европы родилось 1500 зверят, уточнил градоначальник.

В январе два птенца вылупились у пары пингвинов Гумбольдта. Родители заботились о детенышах и кормили их рыбой. Малыши чувствуют себя хорошо и набирают вес.

В террариуме появился на свет детеныш очень редкой краснокнижной лучистой черепахи. Сегодня этот вид находится на грани исчезновения.

По словам Собянина, за три года было получено четыре кладки яиц. Лишь из последней появился детеныш. О его поле специалисты узнают через несколько лет.

Фото: Mos.ru

Пополнение произошло и у пары черных лебедей. Первую неделю жизни птенцы провели на спинах родителей, но сейчас они плавают самостоятельно.

"Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение", – рассказал Собянин.

В ноябре 2023 года в Московский зоопарк привезли амурского тигра. Из-за застарелого перелома локтевой кости запястья и отсутствия одной из когтевых фаланг хищник не может добывать пищу самостоятельно. Его поместили в центр реабилитации диких животных.

15 января 2024, 12:27
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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