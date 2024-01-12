Собянин: К проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

Проведено более шести тысяч голосований.



Москвичи активно участвуют в преображении столицы. Благодаря порталу "Активный гражданин" благоустроены улицы и переулки, бульвары и площади, решены вопросы в транспортной и других сферах жизни города, рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

"К примеру, был поддержан проект строительства Московских центральных диаметров, выбраны названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра", – написал градоначальник.

Также активные граждане дали названия первому речному электросудну и виртуальному помощнику городского транспорта. По результатам голосований появились имена у питомцев Московского зоопарка и обитателей "Москвариума".

Собянин напомнил, что проект работает с 2014 года. За эти годы к нему присоединились более 6,7 миллиона москвичей.

Голосования на портале проводятся постоянно. Например, москвичи могут определить программу мероприятий "Технограда" на ВДНХ в 2024 году. Участникам предстоит выбрать три варианта из пяти. Среди них – семейные мастер-классы выходного дня, тематические массовые мероприятия и другое.

Напомним, что по итогам голосования на "Активном гражданине" в Москве благоустроили более 500 общественных пространств. Так, в 2020 году горожане поддержали проект обновления парка Северного речного вокзала. Кроме того, благодаря пользователям портала власти столицы приняли концепцию обновления Москвы-реки и комплексного развития Нагатинской поймы.