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Среда 6 сентября

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Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина
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Народный артист России рассказал о тонкостях профессии актера.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков 6 сентября встретился с молодежью в общественном штабе Сергея Собянина. Народный артист выступил в рамках программной сессии "Город моего будущего".

Машков рассказал о продолжении ремонта в помещениях Театра Олега Табакова. Работы начались благодаря мэру Москвы, отметил артист.

"Наш театр был районообразующим, и улицы, на которых вы сейчас ходите в районе Покровки: ул. Жуковского, ул. Чаплыгина, – они сейчас в таком роскошном состоянии", – цитирует Машкова Агентство городских новостей "Москва".

Участниками программной сессии стали студенты Высшей школы экономики, члены городских команд по робототехнике и программированию, начинающие предприниматели.

Мэр Москвы 15 августа встретился со сторонниками в штабе общественной поддержки.

Общественный штаб поддержки Собянина работает в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Он объединяет лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы.

6 сентября 2023, 17:37
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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