Собянин объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в Москве

Поплавская грубо унизила Пугачеву Тесты Умер муж певицы Натали Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Среда 2 августа

11:00"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 09:40Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 08:38Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных 08:04Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением 06:06Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем? 04:12"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы 02:03Хотел обустроить участок, а влип в уголовное дело: вмешалась полиция 00:01Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе 23:50Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии 23:40Терапевт: Холодный арбуз может вызвать ангину 23:30Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер 23:15В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера 22:00В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников 20:00Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро 18:00"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 16:30"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 16:00"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви 14:14Виктор Логинов из "Счастливы вместе" раскрыл свой главный страх 13:53"Суд назначил наказание": рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона 13:18Муцениеце показала поклонникам Пизу 11:01Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 09:26"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте 08:35Море слез: звезда сериала "Эйфория" скончалась в 25 лет 08:03Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте 06:05Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно 04:10Почему жена изменяет: 5 насущных причин 02:05Стрижка волос: гороскоп на август 2023 года по лунному календарю 00:22Как спастись от жары в квартире 00:013 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия 22:49Как обезопасить себя в период "голубой" Луны 22:32В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа 22:17В Ростовской области ребенок утонул в бассейне у дома 22:07В Чертаново задержали четырех подозреваемых в изнасиловании 21:55В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука 21:03Житель Челябинска 14 лет держал в подвале женщину и издевался над ней 19:54Подключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко 18:13Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая 16:35Психиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали 13:08"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП 11:03Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года 10:58Готовь шубу летом: погода в России пугающе изменится 09:51"Лучше налом": за концерт Орбакайте в России требуют 5 млн рублей 08:57Россияне погрязли в долгах за ЖКУ из-за снижения доходов 06:08Отекают ноги в жару: что делать 04:38Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса "Мисс Москва 2023" 02:33Невролог назвал опасное последствие депрессии 00:395 главных правил удачных покупок на распродаже 22:06Тест: помните яркие роли Александра Ширвиндта в кино? 20:08Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии 19:07Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в Москве

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в Москве
115

В 11 больницах реконструируют приемные отделения.

Повышение эффективности системы экстренной помощи стало одной из основных программ модернизации столичного здравоохранения. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что на первом этапе построено шесть флагманских центров крупнейших столичных стационаров. Пациенты проходят обследования и оперативно получают необходимую медпомощь.

Флагманские центры работают в НИИ им. Склифосовского и ГКБ им. Вересаева. В ближайшее время введут еще четыре центра.

"Но уже сегодня, не дожидаясь завершения этой работы, мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц", – написал Собянин.

В 11 больницах полностью реконструируют приемные отделения. Там создадут единое многофункциональное пространство, комфортные зоны ожидания, места для общения с медиками.

Врачи скорой помощи смогут в дороге направлять данные о пациенте в стационар. К моменту поступления будет сформирована бригада медиков.

В модернизированных приемных отделениях будет работать цифровая система "Триаж", которая обеспечит быструю маршрутизацию по "красному", "желтому" и "зеленому" потокам с учетом состояния пациента. Диагностика пройдет по принципу "врач к пациенту" непосредственно у кровати.

Немедицинские вопросы будут решать социальные координаторы. В трудных ситуациях пациентам помогут психологи.

"В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит порядка 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей", – резюмировал Собянин.

Мэр Москвы ранее сообщил о завершении капитального ремонта еще двух детских поликлиник. Они расположены в районах Ивановское и Западное Дегунино.

2 августа 2023, 11:48
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы

"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы
В общественных местах можно встретить жестокого безумца, который одержим жаждой крови. Вовремя дистанцироваться от него – шанс сохранить свою жизнь. С точки зрения физиогномики, внешность маньяков-убийц примерно одинакова, за исключением некоторых красавцев-преступников вроде Теда Банди.

Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии

Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии
Бронировать гостиницу лучше всего в день заселения.

Почему жена изменяет: 5 насущных причин

Почему жена изменяет: 5 насущных причин
Супружеская неверность – это всегда больно и тяжело. Лучше пресечь свое стремление изменить, чем потом пытаться склеить любовную лодку. Клинический психолог Олеся Иневская перечислила основных факторы, которые провоцируют замужних представительниц прекрасного пола "ходить налево".

В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука

В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука
Краснокнижную мраморную бронзовку зафиксировали специалисты экоцентра Конный двор на территории Терлецкого лесопарка в Москве.

Александр Терещенко: Для поставок приборов откроется огромный рынок

Александр Терещенко: Для поставок приборов откроется огромный рынок
Инженер-метролог с огромным опытом из России поделился прогнозами развития индустрии измерений. Спрос на услуги по метрологии будет расти на 6 % ежегодно, считает Mordorintelligent.

Выбор читателей

31/07Пнд"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП 01/08Втр"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 31/07ПндПодключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко 01/08Втр"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 01/08ВтрЖенщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 31/07ПндПсихиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали