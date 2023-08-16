Собянин: Доступность высокотехнологичной медпомощи в Москве выросла в разы

По этому показателю столица занимает достойное место в России и мире.



Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве выросла в разы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

"И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз", – подчеркнул градоначальник.

Мэр уточнил, что за последние годы младенческая смертность в Москве снизилась почти в 2,5 раза. Город продолжает внедрять новый стандарт поликлиник.

По словам Собянина, изначально программа реконструкции поликлиник включала 50 зданий медучреждений. В дальнейшем ее расширили в четыре раза – до 200.

Проект завершится в сентябре-октябре текущего года.

"Вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам", – цитирует Собянина агентство городских новостей "Москва".

Собянин ранее объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медицинской помощи. В 11 больницах реконструируют приемные отделения. На первом этапе построено шесть флагманских центров крупнейших стационаров Москвы.