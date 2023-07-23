ТОП-3 устрашающих слуха о пластике

Дибров унизил народ Тесты Крошка-сын Тодоренко разбил голову Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом "Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

Лента новостей

Воскресенье 23 июля

06:03ТОП-3 устрашающих слуха о пластике 04:045 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта 02:34Романтическое свидание лебедей сняли на видео 00:05Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления 22:21"Вот Коля Цискаридзе": Волочкова снялась в бане после визита друзей 22:215 книг о природе и путешествиях, которые не отпустят вас до последней страницы 21:07"Малыш разбил голову": Тодоренко и Топалов не уберегли сына 20:09Топ-5 неудобных вопросов хирургу 20:03"В силу никчемности денег нет": Дибров унизил клиентов дешевых кафе 18:58"Тяжело жить": Малиновская сообщила о косоглазии из-за пластики 16:01"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой 12:44"Вытри слезы": жена оставила Газманову послание на разрыв аорты 11:33"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу 08:27Бузова забронировала отель под свою свадьбу 06:18Видео с псом-художником умилило народ 04:02Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы 02:30Врач раскрыл секрет безопасного загара 00:06Миграцию зайцев-беляков сняли на видео 23:00"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца 21:30"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами 20:03"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд 19:05Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале 18:17Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук 17:43"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову 16:25"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней 14:17"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне 13:09Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской 12:59"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию 11:17В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка 10:59Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 10:36"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 10:18В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео 08:00Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса 06:36Семейство пони приютило собаку – видео 04:11"Станцевал для нас": дружелюбного кита сняли на видео 02:19В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости 01:01"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра 00:37Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках 21:06Дружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 20:12"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 19:14"Не сдаваться!": жажда эмоций заставила Утяшеву рискнуть жизнью 18:14"Мой бой": певец SHAMAN оскандалился из-за нового клипа 17:00Жулин похвастался после развода с Навкой: "У меня сплошные девочки" 16:20Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 14:50Бывший солист "Челси" Роман Архипов намерен избавиться от недвижимости в США 14:20Друг назвал предварительную причину смерти звезды "Бандитского Петербурга" Виктора Мелихова 11:40В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми 09:40Поклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 08:20Лиса украла смартфон и сняла видео 08:00Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

ТОП-3 устрашающих слуха о пластике

ТОП-3 устрашающих слуха о пластике
137
Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Пластическая хирургия – популярный способ улучшить наружность. Для большинства людей она может оказаться эффективным решением по коррекции внешности.

Но существуют некоторые истории, которые могут заставить вас дважды подумать, прежде чем решиться на операцию. "Дни.ру" обсудили 3 самых "страшных" слуха о пластике с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

Слух 1. Непоправимый вред здоровью

Один из самых распространенных страшных слухов о пластической хирургии заключается в том, что она может быть опасной, привести к необратимым повреждениям или даже летальному исходу. Однако современная пластическая хирургия исключает такие риски, сейчас процедуры гораздо безопаснее, чем несколько лет назад.

Но все же следует проявлять осторожность при выборе хирурга и тщательно следовать его советам и рекомендациям. Любая медицинская процедура связана с определенным риском. Поэтому прежде чем решиться на какую-либо пластическую операцию, необходимо взвесить все "за" и "против".

Слух 2. Испорченное лицо

Второй миф о пластической хирургии заключается в том, что она может привести к обезображиванию лица, если что-то пойдет не так во время процедуры. Правда в том, что хорошие хирурги всегда принимают все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности своих пациентов. В том числе — предварительное фотографирование.

Это делают для сравнения снимков до и после пластики. Пациент должен убедиться, что все получилось хорошо. Если вы выбираете опытных хирургов с надежной репутацией, это не должно стать проблемой.

Слух 3. Зависимость от пластики

Еще один страшный слух о пластической хирургии связан с зависимостью. Некоторые люди рассказывают ужасные истории о том, что, начав одну операцию, вы уже никогда не остановитесь. В большинстве случаев — это неправда. Многие, кто решились на пластическую хирургию, делают только одну или две небольшие процедуры, а после этого больше ничего не предпринимают.

Повторные операции, безусловно, сопряжены с вероятностью нежелательных последствий. Это могут быть образование рубцов, дополнительные осложнения в результате повторного пребывания под анестезией. Но риски обычно можно устранить с помощью надлежащего ухода, максимального внимания со стороны врача, если необходимо провести несколько процедур.

В заключение следует сказать, что это лишь несколько из самых страшных слухов о пластической хирургии, которые распространяют сегодня. Скорее всего, вы слышали множество других не менее волнительных историй.

Не стоит на слово верить сплетням и кривотолкам. Однако, прежде чем принять решение о проведении любой медицинской процедуры, включая пластику, всегда помните, что необходимо получить консультацию с квалифицированного специалиста. Это реальный способ определить все риски, взвесить все за и против и принять взвешенное решение для себя.

23 июля 2023, 06:03
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Иссохшее лицо, лопнувший имплант и другие ужасы: кто из знаменитостей пожалел о пластике

Фото: Alexey Vasnetsov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Топурия призналась в неудачной пластической операции

Запросы и ожидания: чего хотят одинокие и замужние женщины от пластической хирургии

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Собянин назвал водоемы, которые восстановят и благоустроят в Москве в этом году

Собянин назвал водоемы, которые восстановят и благоустроят в Москве в этом году
Столица реализует несколько крупных проектов. Москва уделяет особое внимание экологической реабилитации водоемов.

На сайте Московского урбанфорума открыли страницу "Лужников"

На сайте Московского урбанфорума открыли страницу "Лужников"
В олимпийском комплексе пройдет более 350 мероприятий. Специальная страница площадки "Лужники" открылась на сайте Московского урбанистического форума – 2023.

Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды

Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды
До конца лета в российскую столицу вернется тепло, а дожди и сильный ветер сменит солнце.

Врач раскрыл реальную опасность от тараканов

Врач раскрыл реальную опасность от тараканов
В некоторых случаях наличие тараканов в доме может привести к развитию тяжелейших заболеваний. Тараканов в доме ненавидят чуть больше, чем все.

В Москве выпало максимальное за последние 50 лет количество осадков за 19 часов

В Москве выпало максимальное за последние 50 лет количество осадков за 19 часов
Ливень обрушился на столицу во вторник. В Москве выпало до 68,3 мм осадков.

Выбор читателей

21/07Птн"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца 21/07Птн"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 21/07ПтнПередвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 21/07Птн"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову 22/07Сбт"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу 21/07Птн"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне