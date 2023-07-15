Топурия призналась в неудачной пластической операции

Певица Кети Топурия рассказала, почему была вынуждена обратиться за помощью к хирургу.

Кети Топурия не осуждает людей, которые прибегают к пластической хирургии, однако считает: все должно быть в меру. Солистка группы "А-Студио" не понимает людей, которые превращают себя в надувных кукол.

В недавнем интервью Топурия рассказала о перенесенной пластике. Артистка призналась, что делала операцию по исправлению деформации носа. По словам певицы, эту часть лица ей сломал двоюродный брат, швырнув в нее замерзший шоколадный батончик.

Долгое время Кети жила с горбинкой, но когда поняла, что возникли проблемы с дыханием, решила обратиться к хирургу. Тот сделал перегородку, но, как выяснилось позже, неудачно. "Я посмотрела на себя по телевизору. Я пою, а у меня кончик носа опускается", – рассказала артистка.

Певице пришлось обращаться за помощью к другому специалисту, который выявил и исправил созданную другим хирургом проблему. Кети призналась, что очень довольна работой, которую проделал второй эксперт.

Ранее Кети Топурия, воспитывающая двоих детей, призналась, что готова родить еще одного ребенка. По ее мнению, не существует идеального возраста для материнства. Слова артистки приводили "Дни.ру".