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Собянин: Традиционный праздник выпускников в Парке Горького состоится 24 июня

Праздничные мероприятия начнутся вечером 24 июня.

Для выпускников подготовили насыщенную программу. В Парке Горького будут работать интерактивные, танцевальные, музыкальные, спортивные и киберспортивные площадки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время празднования в Парк Горького смогут попасть только выпускники и их сопровождающие", – сказал градоначальник.

Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 24 июня и продлятся до 06:00 25 июня. Для выпускников выступят популярные российские певцы и диджеи.

В это время Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Мэр Москвы ранее сообщил, что в ходе летних каникул в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детских садов. Специалисты проведут дополнительное озеленение, установят системы видеонаблюдения и освещения, обновят детские и спортивные площадки.

7 июня 2023, 10:43
Mos.ru✓ Надежный источник

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