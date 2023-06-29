Сергей Собянин рассказал об уникальном архиве ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием.

Архивно-библиотечному фонду главного выставочного комплекса России исполнилось 85 лет. В нем хранятся уникальные материалы, которые используются при создании тематических выставок и музейных экспозиций. Кроме того, документы фонда играют важную роль при восстановлении исторических объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием. Политик отметил в своем телеграмм-канале, что фонд содержит больше полумиллиона фотографий и 153 тысяч исторических документов, посвященных деятельности выставочного комплекса.

"Часть материалов уже перевели в электронный вид, чтобы сделать их доступнее для широкой аудитории", – подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, документы, хранящиеся в архиве ВДНХ, позволяют москвичам больше узнать об истории своих семей, а также найти родственников, имевших какие-либо отношение к главной выставке страны.

Архитекторы, реставраторы и строители обращаются к сотрудникам фонда ВДНХ, чтобы получить схемы, проекты, планировки и снимки, при помощи которых можно восстановить знакомые объекты, добавил мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин поблагодарил "за любовь к своему делу и добросовестный труд" сотрудников архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Сегодня в их команде трудятся 12 профессионалов.