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Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО

Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО
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С 2012 года в округах обустроили более 30 парков.

Новая Москва дает возможность жить рядом с природой, отметил мэр Сергей Собянин. За последние 10 лет на территории Троицкого и Новомосковского округов обустроили свыше 30 парков, написал градоначальник в своем блоге.

В поселении Краснопахорское создан историко-мемориальный парк "Редут 1812 года". В центре расположено земляное укрепление, сохранившееся со времен сражений Отечественной войны.

Жители поселения Московский могут отдохнуть в парке "Филатов Луг". Это около 30 гектаров территории рядом с домами и недалеко от одноименно станции метро Сокольнической линии.

В поселении Десеновское создан экологический парк "Природный". Там оборудовали зоны тихого отдыха, пешеходные дорожки и живописные места через реку Десна.

Недалеко от дачного поселка писателей расположен парк "Рассказовка". Входные группы выдержаны в поэтических тонах: одну украшает портрет Анны Ахматовой, другую – портрет Бориса Пастернака.

Фото: Mos.ru

В 2023 году в Новой Москве приведут в порядок еще несколько парков. В поселении Внуковское состоится второй этап благоустройства "Боровского парка", также работы пройдут в поселении Мосрентген и в Марушкинском.

"Каждый благоустроенный парк – это комфорт и уют, спорт и здоровье. Это хорошее настроение и радость общения с живой природой", – подчеркнул Собянин.

В Южном административном округе Москвы приведут в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка. На месте заболоченного участка сделают водоем, по его периметру обустроят экотропу.

20 июня 2023, 10:58
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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