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Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции
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Медучреждение на улице Лестева оснастили новейшим оборудованием.

В Даниловском районе после реконструкции открылся филиал №2 детской поликлиники №91. В здании заменили коммуникации и внутренние перегородки, лифты и вентиляцию, обновили интерьеры и фасад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием: офтальмологическим и физиотерапевтическим, для функциональной диагностики, аппаратами УЗИ, ЛОР-установкой и многим другим", – рассказал градоначальник.

В поликлинике появился кабинет здорового ребенка, где молодых мам научат ухаживать за новорожденным. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организовали отдельный вход, для медиков оборудовали зоны отдыха.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Также открылась новая взрослая поликлиника в Измайлове и реконструированное здание детской поликлиники в Красносельском районе.

Собянин напомнил, что в программу реконструкции поликлиник входит 201 здание. Реконструкция 89 уже завершена, в остальных активно идет ремонт.

За последние дни пациентов приняли пять реконструированных поликлиник. Они находятся в районах Братеево, Восточный, Строгино, Чертаново Южное и Фили-Давыдково.

19 июня 2023, 15:10
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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