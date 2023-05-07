Сверкнувшая идеальной фигурой Волочкова ответила завистникам: Из своих трущоб пишите своим детям

Анастасия Волочкова за словом в карман не полезла.

В период майских праздников Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы. Артистка неоднократно повторяла, что обожает этот островной курорт, поэтому готова тратить любые деньги, чтобы отдыхать именно там.

Конечно же, снимками и видео своего отпуска балерина делится в социальных сетях. Правда, не все комментаторы поддерживают Анастасию Волочкову. Некоторые, не стесняясь в выражениях, песочат артистку за нелепые позы, чрезмерно откровенные наряды и бокал просекко в руках.

Звезда за словом в карман не полезла. Сверкнувшая идеальной фигурой в бикини Волочкова ответила завистникам. По словам балерины, это обращение она записала специально для "злых, недолюбленных теток", у которых в жизни нет ничего. Именно поэтому, считает Анастасия Волочкова, люди и пишут ей в комментариях гадости.

"Пишите свою чухню счастливым и успешным людям из своих трущоб. Вот там сидите и воняете. Из своих трущоб пишите своим детям, своим родственникам. Но когда вы пишите это мне, я смеюсь!" – заверила Анастасия Волочкова.

Балерина предложила всем, кому не нравится то, как она отдыхает, самим купить путевку на Мальдивы за три миллиона и радоваться жизни. Плюс ко всему, танцовщица ответила, что "тетенькам" не обязательно поднимать ноги так высоко, как она, но поднять пятую точку и отнести ее в зал все же стоит.