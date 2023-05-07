Ольгу Бузову застукали на свидании с бывшим

Ольгу Бузову заметили в компании кавалера, с которым она ранее уже состояла в связи.

Успешная телеведущая снова полна решимости найти идеального мужчину, с которым проведет остаток своей жизни. И если судить по ее недавним действиям, она не боится брать дело в свои руки.

Телеведущая отправилась отдыхать на Кипр в сопровождении таинственного кавалера. Затем ее стали замечать в компании еще одного спутника. Теперь же рядом с Ольгой Бузовой объявился третий мужчина.

Им оказался ее бывший Тимофей Майоров, с которым она провела вечер в одном из ресторанов Лимассола. После романтического свидания, звезда оставила в соцсети неоднозначное сообщение.

"Может сделаем то, о чем мы говорим постоянно, когда встречаемся?" – поинтересовалась у бывшего бойфренда Ольга Бузова.

Но что именно имела в виду Ольга своим загадочным посланием Тимофею? Неужели они действительно планируют связать себя узами брака в ближайшем будущем?

Одно можно сказать наверняка: Ольга Бузова знает, чего она хочет, и она не боится добиваться этого. Учитывая ее внешность, обаяние и огромное количество подписчиков в социальных сетях, неудивительно, что мужчины из кожи вон лезут, чтобы быть с ней.