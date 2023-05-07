"Е-ху!": снявшая всю одежду солистка "ВИА Гра" въехала в номер подруги верхом на голом Витасе

Анна Седокова вспомнила шальные времена.

В "жирные" нулевые российские звезды после работы отрывались на всю катушку. Одну из подобных историй рассказала Анна Седокова, бывшая солистка "ВИА Гра". Знаменитость поделилась, что ситуация произошла на гастролях после одного из сборных концертов во времена, когда группа выступала в своем "золотом" составе: Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова.

Певица поделилась, что после очередного выступления артисты закатили шумную вечеринку. Седокова же решила отоспаться перед предстоящим переездом в другой город, поэтому пошла в номер и легла в постель. Однако отдохнуть не получилось.

Через какое-то время в комнату ворвалась коллега по группе. Снявшая всю одежду солистка "ВИА Гра" въехала в номер подруги верхом на голом Витасе.

"Голая… На абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках, и она такая: "Е-ху!" – поделилась Анна Седокова.



Артистка не стала называть имя девушки, которая учудила подобное, но намекнула, что у нее была "большая, красивая грудь". Судя по всему речь шла о Надежде Грановской, которая всегда славилась своими пышными формами.

По словам Седоковой, она до сих пор не может смотреть на Витаса. Каждый раз у нее перед глазами голый артист, стоящий на четвереньках с коллегой на спине.