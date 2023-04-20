"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала

Анна Седокова призналась в разочаровании.

Российская певица и многодетная мать Анна Седокова, состоящая в законном браке уже с третьим мужем Янисом Тиммой, намекнула на некие проблемы в жизни. Артистка призналась, что бросила мужа баскетболиста и абсолютно одна улетела в поисках себя.



"Когда я поняла, что мне было плохо, я просто в 9 утра забронировала самолет, в 9 30 я купила билет практически в неизвестном направлении, села в самолет, поднялась в облака и улетела абсолютно одна. В час дня ела картошечку, запивая розе из банки, и в 3 часа приземлилась в месте, в котором мне когда-то было очень хорошо. Я поняла, что мне надо просто в очередной раз найти себя, опять собрать себя по кусочкам", – разоткровенничалась Анна Седокова.

Поклонники удивились, что Седокова бросила детей на чужого по сути мужика (он же не родной папа) и сбежала в неизвестном направлении.

При этом Седокова показала на видео авиабилеты, в которых указан пункт назначения Пунта Кана, а затем Майами. Судя по кадрам видео, Анна остановилась в Доминикане в каком-то отеле.

В своем аккаунте Седокова призналась, что у нее обострилась крапивница и отметила, что сейчас очень нуждается в человеке, который никогда ее не предавал, выслушивал и терпел все ее причуды. Оказалось, что таким человеком является она сама.