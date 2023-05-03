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Среда 3 мая

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В Москве запретили полеты беспилотников

В Москве запретили полеты беспилотников
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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы запретили запуск беспилотных летательных аппаратов в городе. Решение вступает в силу со среды, 3 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Исключение сделали для беспилотников, которые используют по решению органов государственной власти, уточнил градоначальник.

По словам Собянина, решение принято для предотвращения несанкционированного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранителей.

"Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность", – подчеркнул градоначальник.

Президент России Владимир Путин 28 апреля посетил индустриальный парк "Руднево" в Москве. Мэр рассказал главе государства о развитии беспилотных авиационных систем.

3 мая 2023, 14:43
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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