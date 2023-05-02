Собянин пригласил горожан познакомиться с уникальными восстановленными памятниками архитектуры

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Вторник 2 мая

11:00"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет 10:40"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 10:20"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 10:00Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын 09:40"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру 09:20Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт 09:00"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений 08:40Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой 08:20Гороскоп на май для всех знаков зодиака 08:00Какие тренды в пластике повторяются из года в год 06:09К чему снится друг 04:06ТОП-3 книги апреля 02:08Тонкая талия: три опасных момента операции 00:03"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико 22:39"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 22:02Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора 21:07"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло 20:05Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая 19:59"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову 19:22Молодая жена отправила Петросяна в больницу 18:42Без трусов: Орлова приоткрыла ворота в "рай" с пышной растительностью 17:05"Последние лет 5 жил в аду": сын-шизофреник загнал Зайцева в могилу 14:55Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган 13:54"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 12:07К одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 11:49Все кончено: шансы Костомарова ходить на протезах рухнули в один миг 08:20Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз? 06:41Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку 04:17Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза 02:11"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь 00:04Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер 22:07Тест: узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой 20:27"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 20:00Срочно: в Москве скончался Вячеслав Зайцев 18:06"Вновь на лобном месте": отмотавшая три года в тюрьме звезда "Дома-2" готова строить любовь 17:49Блиновскую задержали, Диброва выгнали с Первого, Пугачева продала замок: новый выпуск шоу "На днях" 17:27"Больше пяти минут не сможешь": немощный Дибров не удовлетворяет молодую супругу 15:54Королева выдала интимные подробности свидания с любовником на съемной квартире: Это полезно 14:50"Вчера": смерть пришла в семью Юлии Меньшовой 14:15Порвавший все связи Виторган высказался о своем отъезде за бугор: Это правильно 13:20В дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой 13:07"Ясный перец": оседлавший упругий прибор Шепелев пожаловался на боль у заднего прохода 11:48Променявшая славу на алкогольный угар звезда 90-х родила близнецов в собственной ванне 11:14Снова вместе, снова рядом: игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой 08:18Сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья 06:07С унитазом на "ты": геморрой в жизни Киркорова и не только 04:18"Так похабно!": неловкая правда о Вайкуле всплыла откуда не ждали 02:11Можно ли избавиться от комплексов с помощью пластической хирургии 00:01К чему снятся убитые 22:12"Мучили друг друга": почему оставшаяся любовницей Дорошина так и не родила детей от Ефремова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин пригласил горожан познакомиться с уникальными восстановленными памятниками архитектуры

Собянин пригласил горожан познакомиться с уникальными восстановленными памятниками архитектуры
49

Дни исторического и культурного наследия продлятся до 31 мая.

Ежегодно в программу Дней исторического наследия включают примеры ярких работ. Им посвящен цикл мероприятий "Реставрация наследия", рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в этом году москвичи и гости столицы могут побывать в более чем 50 памятниках архитектуры. У горожан есть возможность посетить главный дом усадьбы Сумарокова, особняк Новиковых – Свешниковой, усадьбу Муравьевых-Апостолов, главный дом усадьбы Васильчиковых и другие памятники истории и архитектуры.

Насладиться видами Москвы можно с колокольни Высоко-Петровского монастыря. Ее отреставрировали в 2018 году.

Также экскурсии пройдут в здании Театра на Бронной, Литературном институте, на Хлебозаводе №5. Записаться можно на портале "Узнай Москву".

Московская программа реставрации объектов культурного наследия – одна из крупнейших в мире. За 12 лет отремонтировано более двух тысяч памятников архитектуры. Количество объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза – с 1325 до 180.

В 2022 году привели в порядок 15 жилых домов, которые являются памятниками архитектуры. Для проведения работ город выделил специальные субсидии.

2 мая 2023, 11:02
Фото: Гришкин Денис/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик – Собянин

В Москве отреставрируют колокольню Екатерининского храма
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора

Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора
Живопись на стенах храма в фоторепортаже "Дни.ру" Историческое наследие древней Руси затрагивает удивительные и при этом сложнейшие виды искусства.

Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз?

Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз?
Уважайте выбор своего чада. Многие родители стремятся помочь своим детям с выбором ВУЗа.

Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал
Круизные теплоходы будут ходить в 30 городов России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об открытии Южного речного вокзала.

Актриса Олеся Железняк оценила комфорт и удобство столичного пункта отбора на контрактную службу

Актриса Олеся Железняк оценила комфорт и удобство столичного пункта отбора на контрактную службу
Звезда сериала "Сваты" поддержала тех, кто отправляется на выполнение воинского долга. Железняк отметила хорошую организацию работы пункта.

Собянин: В общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан

Собянин: В общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан
Работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую. Почти 1,7 миллиона человек приняли участие в общегородском субботнике 15 апреля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Выбор читателей

01/05Пнд"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 30/04ВскВ дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой 01/05ПндК одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 01/05Пнд"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 30/04Вск"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 30/04ВскПорвавший все связи Виторган высказался о своем отъезде за бугор: Это правильно