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Собянин: Материальную помощь ко Дню Победы получат около 50 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла

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Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне материальную помощь получат около 50 тысяч пенсионеров, уточнил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что размер единовременной выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Денежные средства получат инвалиды и участники ВОВ; проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; награжденные орденами и медалями в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го; инвалиды детства вследствие ранения, полученного в годы войны.

Также на выплату могут рассчитывать участники обороны Москвы; жители осажденного Севастополя и блокадного Ленинграда; вдовы погибших в годы ВОВ бойцов; труженики тыла и другие категории граждан.

Мэр Москвы ранее поддержал просветительские проекты потомков столичных ополченцев. По его словам, в городе создается все больше культурных и образовательных проектов о подвигах предков.

9 марта 2023, 12:56
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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