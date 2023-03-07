Собянин: Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского начал прием первых пациентов

Специалисты центра оказывают экстренную помощь по новому стандарту и в кратчайшие сроки.



Комплекс оснастили современной техникой. Там подготовлено девять операционных, из них две – гибридные, где работают специалисты разных направлений, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В случае необходимости пациента доставляют в операционную или шоковую реанимацию. На крыше комплекса обустроена вертолетная площадка.

По словам градоначальника, команда флагманского центра обучалась по уникальной программе. Сотрудники отработали алгоритмы действий в разных экстренных ситуациях.

В Москве планируется открыть еще четыре скоропомощных центра на базе крупнейших стационаров. Они будут располагаться в разных округах столицы. Каждый из комплексов сможет принять в день до 200 неотложных пациентов, уточнил Собянин.

В январе 2023 года пациентов начал принимать первый флагманский скоропомощный центр. Он расположен в городской клинической больнице имени Вересаева.

Также планируется открыть скоропомощные комплексы в Боткинской больнице, в ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова и ГКБ №1 имени Пирогова.