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Пятница 3 марта

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День Архипа и Филимона: почему 4 марта нельзя трогать иглы

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Традиции и народные приметы.

История

Сегодня православные по всему миру вспоминают святых Архиппа и Филимона. До наших дней информация об их жизни дошла разная. Кто-то говорит, что Архипп являлся Филимону сыном, а некоторые утверждают, что братом. Ясно одно: они были тесно связаны друг с другом и обоих посвятили в епископы.

Филимон и его супруга Апфия, которые веровали в Господа Бога и посвятили помощи людям всю свою жизнь, превратили собственный дом в место, где собирались христиане. Апостол Павел даже присвоил ему звание домашней церкви. Во время правления императора Нерона семья православных подверглась преследованию. Когда в городе отмечали очередной языческий праздник, на Филимона, Апфию и Архиппа напали люди за отказ участвовать: первого настигла смерть от ножа, а остальных приговори к казни. Все трое стойко приняли все мучения, а позже их причислили к лику святых.

Традиции

В этот день женщины, как правило, занимались готовкой. Наши предки верили, что, чем богаче получится стол, тем лучше будет финансовое состояние семьи. Праздничным блюдом считался каравай, который народ олицетворял с солнцем. При этом пирог необходимо было полностью съесть, а оставшиеся крошки бросить за спину, чтобы в будущем не голодать. Люди старались помогать обездоленным, ведь добрые дела по поверьям вознаграждались свыше.

Народные приметы

Наши предки пристально следили за природными явлениями, чтобы судить о будущем. Солнце в праздник сулило год, богатый на урожай, а падающая звезда – несчастья. Если в этот день на пути встретится заяц-беляк, значит, стоит ждать снега. Если же удастся увидеть чайку, в ближайшее время будет ледоход.

Что нельзя делать 4 марта

  • Тяжело работать в праздник строго запрещено, но и лениться не стоит. Нужно выбрать такое дело, которое не изнурит.
  • В этот день в любой сфере жизни должен быть порядок: начиная с дома и заканчивая собственными мыслями.
  • Запрещено ругаться и держать в голове плохие мысли.
  • Не бросайте людей, оказавшихся в трудной ситуации, иначе есть риск отпугнуть удачу.
  • Старикам нельзя совершать покупки, связанные с похоронами – это может навлечь скорую смерть.
  • Если на пол упала игла, нельзя поднимать ее голыми руками. В противном случае есть риск оказаться раненым чьими-то неприятными словами.
4 марта 2023, 00:01
Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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