Собянин рассказал о внедрении опыта МЭШ во всех регионах России

"Московская электронная школа" (МЭШ) станет основой для всероссийской образовательной платформы "Моя школа", сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.



Единая образовательная платформа МЭШ включает в себя единые электронный журнал и дневник, библиотеку учебных материалов, портфолио ученика. Проект насчитывает почти три миллиона пользователей.

По словам Собянина, ресурс содержит около двух миллионов единиц контента. В сутки им пользуются 4,5 миллиона раз, уточнил градоначальник.

Совместно с Министерством образования и Минцифры столица создала проект, где МЭШ станет основой для общероссийской электронной школы, рассказал мэр.

МЭШ востребована учителями, учениками и родителями, отметила замруководителя столичного Департамента образования и науки Олеся Лукашук. Наиболее востребованными сервисами стали электронный дневник и журнал, "Портфолио учащегося", Библиотека электронных учебных материалов.

"В Библиотеке МЭШ можно найти все, что поможет сделать урок интереснее. Это самые виртуальные лаборатории, тесты для самопроверки, видеоуроки и сценарии занятий от лучших учителей и многое другое. Безусловно, развитие МЭШ будет продолжено", – сообщила представитель департамента.

"Московская электронная школа" сделала образовательный процесс непрерывным и прозрачным, говорил мэр. Гигабайты учебной информации и сведения об успеваемости школьников хранятся в едином пространстве, которое доступно с любого устройства.

Одним из главных цифровых помощников для московских учащихся стал электронный дневник. Актуальное расписание занятий и домашние задания всегда под рукой.

Для педагогов действует сервис "Электронный журнал". Учителя могут поставить оценки, внести правки в расписание, сформировать задания на дом.

Недавно в электронной школе стали доступны виртуальные лаборатории. Это интерактивные онлайн-симуляторы опытов и экспериментов. Учащиеся могут пользоваться цифровыми версиями профессионального исследовательского оборудования.

"Московская электронная школа" разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий.