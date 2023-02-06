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"Нет слов, чтобы описать эту жестокость": кто и зачем калечит девочек процедурой женского обрезания

"Нет слов, чтобы описать эту жестокость": кто и зачем калечит девочек процедурой женского обрезания

6 февраля – международный день борьбы с женским обрезанием.

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Трудно поверить, что сейчас, в 2023 году, когда за несколько часов можно перелететь половину земного шара, купить путевку в космос или примерить NTF-наряд, в ряде стран, как и в ряде регионов России, подобное зверство до сих пор распространено.

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Наверняка, каждый из нас слышал о скандале, который разразился в столице России в 2018 году, когда журналисты обнаружили клинику, которая предлагала искалечить любую девочку, чьи родители уверены, что это – непреложный религиозный или ритуальный мотив. За сумму в 50 тысяч рублей врачи были согласны провести клиторэктомию: операцию по удалению чувствительной кожи, навсегда оставляющую пациенток инвалидами.

Каждая из подвергшихся процедуре женского обрезания полностью теряет чувствительность, впадает в депрессию, а нередко испытывает проблемы со справлением нужды, возникающими нагноениями и инфекциями. И, пусть на сайте клиники было указано, что калечащая процедура проводится под анастезией, во многих региона и странах ее делают "наживую".

Например, в Дагестане женское обрезание проводится до сих пор и делается, как утверждают многие, подпольно, на дому у знакомой, куда ничего не подозревающих малышек свозят со всего села. Отцы отправляют своих дочерей, а матери приводят их за руку. И никто не думает сопротивляться явно навязанному порядку вещей и думать о том, кто и зачем калечит их детей: женское обрезание до этого сделали матери этой девочки, а до этого – ее матери...

В 2016 году в законодательстве России, казалось бы, наметились перемены: депутат Мария Максакова внесла на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предлагал ввести уголовное наказание до десяти лет лишения свободы за женское обрезание, совершенное по религиозным мотивам. Автор законопроекта тогда сказала, что оправданием женского обрезания не могут служить "никакие сакральные культы", особенно в светском государстве, которым, на ее взгляд, является Россия. Но, увы, депутаты к законопроекту так не вернулись, а значит наказания тем, кто калечит девочек при помощи женского обрезания, так и не последует.

Парадоксально, что после появления этого законопроекта российский муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что подобные меры необходимы, "чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась" и даже обмолвился, что поступить так следует с каждой представительницей слабого пола.

В интервью, которое Мария Максакова затем дала экс-участнице "Дома-2" Алене Водонаевой, переквалифицировавшейся в журналиста и блогера, депутат выразила мнение о том, что "поправлять Бога не надо", ведь он создал человеческий организм единой сложной системой и даже врачи до сих пор не могут разобраться в том, что работают его системы.

"Как нужно не любить женщин, чтобы считать такое приемлемым? Как нужно не любить своего ребенка, чтобы допустить над ним подобное надругательство?", "Делаете женщин калеками на всю жизнь. С самого детства. Против воли", "Нет слов, чтобы описать эту жестокость", – буквально взвыли от боли зрители одного из документальных фильмов, посвященных этой кровавой бесчеловечной практике.

В целом, по данным ООН около 200 миллионов женщин были искалечены такой "процедурой". В странах Африки почти 90% женщин старше 50 лет подверглись процедуре "инвалидизации". Да что там говорить, даже в США в 2017 году задержали врача, которая на протяжении 12 лет подпольно делала маленьким девочкам клиторэктомию – женское обрезание.

И, пусть представители Духовного управления мусульман РФ утверждают, что женское обрезание не относится к нормам ислама, а юристы утверждают, что такие операции на территории нашей страны незаконны, это не меняет положения дел. Ведь каждый день родители ведут своих дочерей и заставляют их лечь или под лезвие бритвы, или под ножницы, а затем слушают то, как их ребенок вопит от боли.

"Когда-нибудь здравый смысл восторжествует и это останется архаичной варварской традицией прошлого", – написал один из комментаторов под роликом Youtube канала ROMB.

Фото: Ahmed Hjazy / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 08:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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