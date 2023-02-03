Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Новый стандарт онкопомощи в столице основан на комплексном подходе к лечению и максимальном внимании к каждому пациенту, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65%, в нулевой стадии – в 3,5 раза. В прошедшем году втрое выросло число госпитализаций – до 380 тысяч.

До 58,7% увеличилась доля пациентов, которых поставили на учет после выявления онкозаболевания. Смертность в течение года после постановки диагноза уменьшилась до 13,1%.

На базе крупнейших столичных стационаров работают многопрофильные онкоцентры. Там проводят диагностику, лекарственную терапию, диспансерное наблюдение, при необходимости прибегают к хирургическому вмешательству.

Вместо онкологических диспансеров в Москве организованы центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). В одном здании проводят весь комплекс амбулаторных исследований – пациенту больше не нужно посещать разные медучреждения.

Для раннего выявления рака органов пищеварения на базе больницы имени Боткина, ГКБ имени Буянова и клиники "Коммунарка" созданы эндоскопические центры. Там проведено уже около 200 тысяч исследований. Выявление рака пищевода на ранних стадиях выросло на 34%.

"В каждом многопрофильном онкологическом центре создана современная патоморфологическая лаборатория, для оснащения которых было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования", – рассказал Собянин.

Для оперативного лечения разработаны клиентские пути. Это алгоритмы ведения пациента от подозрения на заболевание до пожизненного наблюдения.

По словам Собянина, Москва стала первым российским регионом, который досрочно перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению самых распространенных видов онкологии. За прошедший год препараты для терапии по 10 наиболее частым злокачественным заболеваниям получили свыше 40 тысяч пациентов.

Большая часть онкопомощи включена в базовую программу ОМС. В 13 городских, федеральных и частных клиниках пациенты получают 3D– и 4D-лучевую терапию.

"Новый Московский стандарт онкологической помощи не является застывшей раз и навсегда догмой. Скорее это механизм непрерывных улучшений в лечении злокачественных новообразований, который уже несколько лет работает в Москве. И приносит реальные результаты – тысячи спасенных жизней людей", – подчеркнул градоначальник.

Напомним, что онкологическую диагностику в столице перевели в цифровой формат. Все этапы гистологических исследований автоматизированы. Пациенты смогут быстрее получить результаты диагностики онкологических заболеваний.