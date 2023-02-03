Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Состояние Дроздова в больнице Тесты На Киркорова подали в суд Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы
Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
партнеры
Пятница
3 февраля
Лента новостей
12:00
Стоит ли инвестировать в жилье в 2023
11:40
Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость
11:20
Занявшаяся интимом с посторонним мужиком Слава назвала причину развода
11:00
"Сыпались проклятия и угрозы": озверевшие националисты открыли стрельбу у дверей Повалий
10:40
"Коленька, я иду": Разбитая инсультом Поргина воссоединилась с покойником Караченцовым
10:20
Реальная экономия: в России хотят изменить правила оплаты услуг ЖКХ
09:40
Отрезанный Николаев остался без жены после новости об инфаркте
09:20
"Настя Волочкова сказала": Узнавшая правду о связи Тарзана с балериной Королева объявила о разводе
09:00
12 кошек умершей одинокой бабушки ищут новый дом
09:00
В каких случаях россиян могут лишить недвижимости: объяснил юрист
08:40
Объявлена дата проведения фестиваля "Ночь музыки" в 2023 году
08:40
Цискаридзе отстранили от Академии русского балета имени Вагановой
08:20
"Интоксикация и поражение органов": чем опасны просроченные лекарства
08:00
Что нельзя дарить на День святого Валентина: советы психолога
06:28
Полюбить себя: как сделать это правильно?
04:15
Что не так с Ларисой Долиной
02:25
За три года студии подорожали на 70%
00:02
Максимов день: что нельзя делать 3 февраля
22:00
Бесплатный концерт в честь Виктора Цоя пройдет в Подмосковье
21:40
"В декрет": разорвавшая связь с Лепсом Барановская заявила о новом этапе
21:20
"В тюрьме": стало известно об аресте рванувшей на Украину Водонаевой
21:00
"Мы расстались": собравшаяся с силами Утяшева почувствовала сильное облегчение
20:40
"Ужасно": Рудковская взбеленилась после слов о чудовищной травле Орбакайте
20:20
"Просто замучили": взбешенная Проскурякова раскрыла причину инфаркта Николаева
20:00
"Не простят": Газманов предрек вляпавшемуся в скандал Меладзе незавидную судьбу
19:40
"В больнице третью неделю": жена Диброва молится ради спасения любимого
19:20
"Нечеловеческая боль": убитый раком Пономаренко провел последние дни в муках
19:00
Врачебная тайна: Васильева на курьих ножках изменилась до неузнаваемости
18:40
"Закончил свою жизнь": в истории разбитого болезнью Михалкова поставлена точка
18:20
Подсунули банку с отравой: Никас Сафронов корчится от страшных болей
18:00
"Гормональные нарушения": сверкающую грудями Наташу Королеву выставили на посмешище
17:40
"Льда ему не видать": врач поставил крест на будущем Костомарова
17:20
Потерявшая стыд Шпица выставила волосатый орган прямо при детях: Единственное достоинство
17:00
"Сразу не поняла": укатившая за бугор Ковальчук перестала видеть на один глаз
16:40
"Плохой сигнал": беглую скандалистку Собчак решено жестко наказать
16:20
Сын Королевой и Тарзана покинул Россию
16:00
"На помойке": Бедствующий на чужбине Панин валяется на улице голышом
15:40
"В коме": разбитая дочь Началовой страдает от тяжелой боли
15:20
Вместо отца прочерк: Родившая из пробирки Фриске выдала правду о ребенке
15:00
Страшное ДТП и смерть на взлете карьеры: кем стала дочь покойной звезды Марины Голуб
14:40
При сходе лавины в Индии пострадали россияне: опубликованы страшные кадры
14:20
"Вместе": Вышедшая в свет не одна затворница Алина Кабаева сделала важное заявление
14:00
Галкин* может получить в России готовый бизнес и собственность
13:40
"Все потеряла, выбрав не того": Решившаяся на развод Седокова нырнула в койку к любовнику
13:20
В Московской области мужчина нашел ключи от машины и угнал ее
13:00
Иск на миллион и 19 томов жалоб: Киркорова прижали к ногтю после глумливых танцев на кресте
12:40
В районе Киевского шоссе в Москве загорелся строительный рынок
12:20
Средняя цена дома на Рублевке – 481 млн
12:00
"Наркотики": Тело сорвавшейся после потери мужа Асмус нашли связанным в безлюдном месте
11:40
Рассыпается на глазах: Кудрявцева с оторванным носом взялась за бутылку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир
До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове
"Уехал с огромным количеством денег": Обобравшего россиян позорника Слепакова сдали с потрохами
Настя, которую мы потеряли: Толпы россиян прощаются с Волочковой после внезапной смерти
Потерявшая стыд Шпица выставила волосатый орган прямо при детях: Единственное достоинство
"Приехала": Раскаявшуюся беглянку Хаматову принимают в России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Новый стандарт онкопомощи в столице основан на комплексном подходе к лечению и максимальном внимании к каждому пациенту, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
прочитано 101 раз

Градоначальник сообщил, что выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65%, в нулевой стадии – в 3,5 раза. В прошедшем году втрое выросло число госпитализаций – до 380 тысяч.

ПО ТЕМЕ

Удобство для врача и польза для пациента: онкодиагностику в Москве перевели в "цифру"

Собянин рассказал о строительстве больниц и поликлиник в Москве

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

До 58,7% увеличилась доля пациентов, которых поставили на учет после выявления онкозаболевания. Смертность в течение года после постановки диагноза уменьшилась до 13,1%.

На базе крупнейших столичных стационаров работают многопрофильные онкоцентры. Там проводят диагностику, лекарственную терапию, диспансерное наблюдение, при необходимости прибегают к хирургическому вмешательству.

Вместо онкологических диспансеров в Москве организованы центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). В одном здании проводят весь комплекс амбулаторных исследований – пациенту больше не нужно посещать разные медучреждения.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Для раннего выявления рака органов пищеварения на базе больницы имени Боткина, ГКБ имени Буянова и клиники "Коммунарка" созданы эндоскопические центры. Там проведено уже около 200 тысяч исследований. Выявление рака пищевода на ранних стадиях выросло на 34%.

"В каждом многопрофильном онкологическом центре создана современная патоморфологическая лаборатория, для оснащения которых было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования", – рассказал Собянин.

Для оперативного лечения разработаны клиентские пути. Это алгоритмы ведения пациента от подозрения на заболевание до пожизненного наблюдения.

По словам Собянина, Москва стала первым российским регионом, который досрочно перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению самых распространенных видов онкологии. За прошедший год препараты для терапии по 10 наиболее частым злокачественным заболеваниям получили свыше 40 тысяч пациентов.

Большая часть онкопомощи включена в базовую программу ОМС. В 13 городских, федеральных и частных клиниках пациенты получают 3D– и 4D-лучевую терапию.

"Новый Московский стандарт онкологической помощи не является застывшей раз и навсегда догмой. Скорее это механизм непрерывных улучшений в лечении злокачественных новообразований, который уже несколько лет работает в Москве. И приносит реальные результаты – тысячи спасенных жизней людей", – подчеркнул градоначальник.

Напомним, что онкологическую диагностику в столице перевели в цифровой формат. Все этапы гистологических исследований автоматизированы. Пациенты смогут быстрее получить результаты диагностики онкологических заболеваний.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 3 февраля 2023, 11:03 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Настя, которую мы потеряли: Толпы россиян прощаются с Волочковой после внезапной смерти

Прощай, Волочкова!
Шоу-бизнес

"Гормональные нарушения": сверкающую грудями Наташу Королеву выставили на посмешище

Певица Наташа Королева оказалась в центре повышенного внимания
Шоу-бизнес

"Льда ему не видать": врач поставил крест на будущем Костомарова

Жизнь Романа Костомарова больше не станет прежней
Шоу-бизнес

"В больнице третью неделю": жена Диброва молится ради спасения любимого

Безутешная жена Дмитрия Диброва просит помощи у народа

Гороскоп

Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Здоровье

"Интоксикация и поражение органов": чем опасны просроченные лекарства
Полюбить себя: как сделать это правильно?
Как кофе влияет на организм: объяснил врач
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+