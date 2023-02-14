Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году – Собянин

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость

Лента новостей

Вторник 14 февраля

17:00Избитый Джиган поставил точку в вопросе о разводе с Самойловой: Кто сказал, что будет легко? 16:40Поступила срочная информация о госпитализированном Борисе Щербакове 16:20"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 16:00Простая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми к крохотном домике 15:40Не звезда: Злющая Меньшова спустила с небес на землю выскочку Бузову 15:20В Ярославской области взорвалась резервная ветка газопровода 15:00"Половина": Мать пережившего ампутацию Костомарова раскрыла правду об оставшейся части его тела 14:40"Мысли разбежались": жена сопроводила Газманова в последний путь 14:20Выжившая из ума Брыльска оправдалась за хамство после нападения толпы: Я люблю Россию 14:00Останутся лишь туловище и голова: врач предупредил о риске ампутации рук и ног Костомарова целиком 13:40В Московской области прикрыли подпольную контору по легализации мигрантов 13:20"Она потеряла очарование": Взявший в жены молодуху Гордон объявил об уходе 13:00"Рядом мать суррогатная": Разыгравшая роды Орлова раскрыла все карты 12:40Сати Спивакова рассказала о страшных последних днях Марии Каллас 12:20Торчит из трусиков: оголившийся Малахов схватил рукой свой красный агрегат 12:00По стопам Волочковой: снявшая штаны молодуха Петросяна показала свои густые кусты 11:40Стоял оплеванный: Киркоров публично унизил спавшего до него с Пугачевой Болдина 11:20Брат в шоке: директор Моисеева начал избавляться от наследства певца 11:00Стонет и ублажает: Нацепивший бабье тряпье Смольянинов* осваивает новую работу на чужбине 10:40Лившаяся недвижимости Довлатова избавилась от дочери: Это целая эпопея 10:20"Провели вторую операцию": оставшемуся без ног Костомарову отрезали кисти рук 10:00"Снимаю только на ночь": Башмет раскрыл секрет необычного талисмана на груди 09:40Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе 09:20Где искать доступный бизнес-класс в Москве 09:00Лучше не затягивать: почему мужчинам лучше писать сидя 08:40Половой гигант, мастер спорта по "отлизу" и расист: кого можно встретить в приложениях для знакомств 08:20Салли Руни, Александрия Рихтер, Эми Липтрот: топ-3 книг января 08:00Избил в кровь, обрюхатил и вышвырнул в лес умирать: 10 историй о худшем романе на свете 06:05Самое дешевое жилье в аренду – во Внуково 04:155 любовных медитаций для востребованности и счастья 02:04Где встретить мужчину мечты? 10 мест для поиска того самого 00:06День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля 22:00Окровавленная Сябитова закричала от страшной боли: Я умираю 21:40"Родился": ставшая мамой Оксана Федорова предъявила маленькое счастье 21:20Ушла и не вернулась: скрюченное тело почерневшей Шпицы нашли под завалами без чувств 21:00"Совсем младенец": готовящаяся к свадьбе 54-летняя Стриженова кормит малыша 20:40Попалась, дорогуша! Схватившая ценности Кабаева валит из России 20:20"Частые сексуальные контакты": связавшаяся с Лепсом Барановская откровенно об отношениях 20:00"Похож на Зеленского": тихушница Дарья Мороз крутит роман с подозрительным типом 19:50Одиночество Киркорова и здоровье Костомарова: главные новости шоу-бизнеса в первом выпуске "На днях" 19:40"В ванной не менее часа": Кошкину застали голой после связи с Богомоловым 19:207 добрых историй о любви к 14 февраля 19:00Не родила детей, похоронила мужей и осталась одна: трагедии личной жизни Татьяны Тарасовой 18:40Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам 18:20Сделали инвалидом: 41-летний Дима Билан лишился глаза 18:00"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева 17:40Подробности о сорвавшем концерт из-за инсульта Носкове: Одной ногой в могиле 17:20"Опять под шафе?": застонавшая с рукой между ног Волочкова опозорилась на публике 17:00"Скругляешься": подарившая Бероеву ребеночка Алферова прячет животик после новостей о второй беременности 16:20Порвал с Россией: Удравший за бугор иноагент Дудь распродает элитные хоромы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году – Собянин

38

Ввод в эксплуатацию электродепо "Южное" в районе Братеево позволит начать обновление подвижного состава одной из старейших линий столичной подземки.

Электродепо планируется запустить до конца 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Современные составы выйдут на "зеленую" ветку в 2024 году, уточнил градоначальник. По его словам, полное обновление подвижного состава займет несколько лет.

"Крайне важно обеспечить комплексное обслуживание для каждого поезда метро. Именно поэтому уделяем пристальное внимание строительству таких объектов", – подчеркнул Собянин.

В Братееве появится крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту поездов метрополитена. Он будет состоять из нового депо "Южное" и действующего "Братеево", куда будут поступать на ремонт все поезда столичной подземки.

После этого расширят еще одно электродепо на Замоскворецкой линии – "Сокол", сообщил мэр. Собянин заявил, что это позволит перевести туда на ночной отстой большинство составов "зеленой" ветки.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 11 электродепо. В скором времени в эксплуатацию введут депо "Нижегородское". Еще три объекта активно строятся, добавил мэр.

В декабре прошлого года в столицу поставили еще 48 современных вагонов "Москва-2020". Они будут обслуживать Большую кольцевую линию метро (БКЛ).

Протяженность Московского метрополитена за 11 лет выросла в полтора раза. Построено 195 километров линий, открыто 100 станций.

14 февраля 2023, 16:48
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

Для большого метрокольца поставили 48 новых вагонов "Москва-2020"
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

В проекте "Новые адреса счастья" влюбленные могут выбрать для церемонии бракосочетания более 30 необычных локаций, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля

Приметы и традиции.

7 добрых историй о любви к 14 февраля

В День святого Валентина читаем о любви.

"Им нелегко": бизнесмен Пригожин высказался о поддержке, оказываемой россиянами бойцам ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин объяснил сокращение количества упоминаний ЧВК "Вагнер" в СМИ плетущими интриги неудачниками, которые хотят поставить крест на частной военной кампании. Кроме того, он выразил благодарность всем, кто поддерживает бойцов в Сети и не только.

Выигрыши в "Русском лото" – фейк? Разбираемся, как обманывают лотереи и правда ли это на самом деле?

"Русское лото" – любимое многими с детства семейное развлечение. Вряд ли кто-то всерьез задумывается о том, мог ли его папа, дедушка или просто лучший друг, которому доверили вытягивать бочонки из мешка, пытаться что-то подстроить, чтобы выиграл, например, любимый сын, внук или подружка. Зато рассказы о том, как обманывают в "Русском лото", мелькают на полосах газет, журналов и интернет-порталов, падких на "дешевые сенсации". И это несмотря на то, что телевизионную версию одной из самых популярных лотерей миллионы россиян смотрят почти четверть века каждое воскресенье. Почему так происходит? Откуда берутся мифы об обмане со стороны лотерей, а личности рекордсменов-победителей некоторые, кому не удалось выиграть приз, и вовсе ставят под сомнение? Ответ кроется в человеческой психологии – мы не любим проигрывать.

Выбор читателей

12/02Вск"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 13/02ПндНа глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат 13/02ПндТерпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова 13/02Пнд"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову 13/02Пнд"Нашла себе мужа": Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой 13/02ПндВторой Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам