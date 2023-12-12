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Вторник 12 декабря

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Собянин: В городских стационарах успешно внедрили телемедицинские консультации

Собянин: В городских стационарах успешно внедрили телемедицинские консультации
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В 2023 году москвичи получили более 1,2 миллиона телемедицинских консультаций.

В разгар пандемии коронавируса весной 2020 года в Москве запустили телемедицинский центр и протестировали технологии дистанционного ведения пациентов. В 2023 году такой формат стал стандартной практикой взаимодействия с пациентами, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Первичный прием проводится в традиционной форме. Если в процессе лечения у пациента возникают вопросы, он может запросить консультацию с врачом дистанционно. Для этого нужно установить приложение "ЕМИАС.Телемедицина".

Врач выйдет на связь в течение дня. Он задаст пациенту вопросы о ходе выздоровления и при необходимости скорректирует лечение, выпишет электронный рецепт.

Решить вопросы с больничным листом тоже можно дистанционно. На это приходится более половины обращений – 650 тысяч в 2023 году.

"Таким образом телемедицинские консультации избавляют пациентов от лишних визитов. Для поликлинической системы – это хороший способ избежать перегрузки в период сезонных ОРВИ", – подчеркнул Собянин.

Телемедицинские консультации успешно внедрены и в стационарах. Врачи-реаниматологи могут провести консилиум в дистанционном формате и узнать мнение экспертов Центра критических состояний. Специалисты провели уже более 5,5 тысячи консультаций для врачей больниц и 20 тысяч – для бригад скорой помощи.

Мэр Москвы отметил, что телемедицинские технологии хорошо зарекомендовали себя в системе городского здравоохранения. Он выразил уверенность, что такой формат будет охватывать все больше направлений.

В этом году в Москве открылись три флагманских центра экстренной медпомощи. Они созданы на базе больниц имени Вересаева и Филатова, НИИ имени Склифосовского. Медики провели уже 15 тысяч экстренных операций. Еще три таких центра появятся в больницах имени Боткина, Буянова и Пирогова.

12 декабря 2023, 11:56
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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