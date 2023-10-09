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Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы
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В районе Ховрино завершается строительство нового корпуса школы №1474.

На севере Москвы продолжается развитие социальной инфраструктуры, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На территории аграрного университета имени Тимирязева построят учебно-выставочный комплекс из четырех павильонов. В составе одного из жилых комплексов в районе Западное Дегунино инвестор возведет детский сад на 150 мест с музыкальным и спортивным залами, кабинетами логопеда и психолога.

В Ховрине подходит к концу строительство нового корпуса школы №1474 для учеников 8-11 классов. Также в районе появится детский сад на улице Фестивальной.

Учебный корпус для младших классов возведут в районе Аэропорт на улице Константина Симонова. В здании будут залы для занятия театральным мастерством, музыкой и спортом, а также библиотека.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии социальной инфраструктуры на Западе столицы. В Раменках построят учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением, в Крылатском в пристройке в поликлинике №195 заработает клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение.

Новые социальные учреждения также строят на юге Москвы. Так, в районе Москворечье-Сабурово возведут школу, детсад и два спорткомплекса.

9 октября 2023, 11:40
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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